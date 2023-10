LABBÉ, Madeleine



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 8 octobre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Madeleine Labbé. Elle était la fille de feu Léa Girard et de feu Victor Labbé. Autrefois de Saint-Urbain, elle demeurait à Québec.et de là, aux Jardins Québec, au 493, Route 138, St-Augustin-de-Desmaures (Qc), G3A 1W7. La famille vous accueillera à l'église pour recevoir les condoléances 1 heure avant le service. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Hélène (Jean-Guy Blouin), Alain (Francine Rioux) et Linda (Frédéric Tremblay); le père de ses enfants, Jacques Duclos; ses petits-enfants : Kim (Dominic Plourde) et Lidia (Etienne Bureau); son arrière-petite-fille, Charlotte; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et les membres de la famille Duclos. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs : feu Rita (feu Pierre Murray), feu Marthe, feu Éliane (feu Emmanuel Simard), feu Jeanne-Mance (feu Conrad Duclos), feu Anne-Marie (feu Lucien Bouchard), feu Victorien (Raymonde Fortin) et feu Amédé (feu Charlotte Lapointe). La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, tél.: 1-888-939-3333, site web : www.cancer.ca