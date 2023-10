FLEURY, Gustave



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 8 octobre 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Gustave Fleury, époux de madame Rose-Aimée Bilodeau et en premières noces de feu Rita Vézina, fils de feu madame Rose-Hélène Cloutier et de feu monsieur Gaspard Fleury. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances ende 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre épouse Rose-Aimée; ses enfants : Michel (Solange Dionne), Francine (Jocelyn Labbé), Marie-Marthe (Daniel Marceau) et Gabriel; ses petits-enfants : Isabelle, Jean-Raphaël, Jérémie et Sara et ses arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil sa chère sœur Thérèse (Pierre Gauthier); ses beaux-frères et belles-sœurs : Adrien Baillargeon (feu Julienne), Suzanne Bédard (feu Gaspard), Jean-Claude Baillargeon (feu Hélène), Élise Deschênes (feu Marie-Louis) et Marie-Paule Baillargeon (feu Felix). Il était aussi le frère de: Camille (feu Denise Buteau), Gilbert (feu Thérèse Bédard) et Yvette (feu Harvey Slater) qui l'ont précédé à la maison du Père. De même, il laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bilodeau : Doris (Jacques Berthiaume) et Raymond Pouliot (feu Réjeanne), ainsi que de la famille Vézina, Solange Valcourt (feu Charles-Henri Vézina) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement d'Assise pour la gentillesse, la bienveillance et le professionnalisme à l'égard de leur père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625 avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, Téléphone : 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca/fr