THIBOUTOT, Gérard



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 8 octobre 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Gérard Thiboutot, fils feu de madame Simone Bleau et de feu monsieur Lucien Thiboutot. Il demeurait à Québec., mais les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. Il laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs : Michel (feu Raymonde Guérard), Carmen (Gaétan Mailloux) et Claire (Jacques Barrette); plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et des ami(e)s. Outre ses parents, il est parti rejoindre ses frères : André (Claudette Marcoux), Robert (feu Lise Garneau) et Jacques. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.