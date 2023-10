FORTIN, Germain



La Pocatière vient de perdre un citoyen bien connu dans la région. Originaire de Métabetchouan dans la région du Lac Saint-Jean, M. Fortin a étudié au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à l'Université d'Ottawa. Il a travaillé plusieurs années au ministère de la Main d'Oeuvre et Immigration à Rivière-du-Loup et à La Pocatière. Par la suite, il a fondé l'agence immobilière "Les Immeubles G. Fortin inc." affiliée à Royal Lepage, Kamouraska-L'Islet. M. Fortin a siégé sur les conseils d'administration de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et du Cégep de La Pocatière. Il a également été président du Club Lions de la Pocatière de 1984-1985. À sa résidence, le 9 octobre 2023 est décédé paisiblement, à l'âge de 86 ans et 9 mois, M. Germain Fortin époux de Mme Thérèse Pouliot. Il était le fils de feu Joseph Fortin et de feu Annette Simard. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 10h à 13h55.et de là, les cendres seront déposées au columbarium. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Thérèse, ses enfants: Samuel (Geneviève Gonzalez), Brigitte (Patrice Lebel), Corinne (Éric Ouellet); ses petits-enfants: Louis-Philippe et Jade Lebel, Edouard (Véronique Morin) et Jean-Thomas Ouellet. Il était le frère et le beau-frère de: feu Rose-Alma, Emilienne (feu Bertrand Couture), feu Anthonin (feu Rita Dufour), Ghislain (feu Lise Gilbert), feu Marthe, feu Richard, Ludovic (Rosanne Coté), Raymonde (Jean Lamy), Jacinthe. De la famille Pouliot, il était le beau-frère de: feu Odette, feu Camille, Lorraine (Gilles Michaud), Monique (feu Yvan Plourde), Louise (feu Denis Lalonde), Marcelle, Gaston, Marie (Jean-Claude Morin). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, plusieurs confrères d'étude et de travail, ses autres parents et ami(e)s. Dans ce parcours difficile la famille aimerait remercier quelques petites étoiles qui ont brillé pour nous de par leurs bons soins ou leur soutien à la famille: Dre Marie-Ève Fromentin, Dre Catherine Gagnon, Sabrina Proulx, Nancy Chenard, Sophie Duguay, Sonia Gamache, France Milliard, Vincent Bélanger, Chantal Jean; Louise Morneau, Marilyn Rozon et Catherine Bélanger. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation André-Coté. Don en ligne: www.fondationandrecote.ca