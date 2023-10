GRAVEL, Léopold



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 14 octobre 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Léopold Gravel, fils de feu Roseanne Côté et de feu Antoine Gravel. Autrefois de Baie-Saint-Paul, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Léopold est allé rejoindre ses parents Antoine et Roseanne, sa soeur Madeleine, de même que ses frères Rodolphe et Jean-Marie. Il laisse dans le deuil son frère Antonio Gravel (Suzanne Sanfaçon), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement de Limoilou pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, au 550, chemin Sainte-Foy, Québec (Qc) G1S 2J5, téléphone: 418-660-2100, site web : www.centraide-quebec.com