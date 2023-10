JOBIN, Yvon



À l'IUCPQ, le 29 septembre 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Yvon Jobin, époux de dame Lise Dion Jobin, fils de feu monsieur Hector Jobin et de feu dame Cécile Martel. Il demeurait à St-Raymond. La famille recevra les condoléancesen l'église de St-Raymondde 10h à 11h.. La mise en columbarium suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son épouse, monsieur Jobin laisse dans le deuil sa fille : Sonia (Nicolas Duquay); sa petite-fille : Camille; ses frères et soeurs : feu Jean-Claude (feu Pierrette Lamothe) et Clovis (Raymonde Moisan); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dion : feu Marguerite (feu Léopold Bussières), feu Philomène (feu Paul-Aimé Boily), feu René (père Montfortain), feu Ernest (feu Jeannine Martel), feu Paul-Émile (feu Huguette Fournier), feu Lucien (feu Jeannine Gagné), feu Robert (Yvette Brousseau), Pierre (feu Pierrette Massicotte), Huguette (Robert Paquet), feu Ghislaine (feu Gilles Bédard), Clément (Lise Fournier), feu Claude (Lise Piché), Yvon (Nicole Lacroix) et Louis-Marie (Julie Rocheleau); ses trois filleules : Marlène Jobin, Isabelle Jobin et Amélie Dion ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association pulmonaire du Québec. https://poumonquebec.ca/