TANGUAY, Diane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 octobre 2023, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Diane Tanguay. Elle était la fille de feu monsieur Albert Tanguay et de feu madame Irène Lachance. Elle demeurait à Sainte-Claire, native de Saint-Nazaire.. Elle a été confiée à la Maison funéraire Roy et Rouleau Inc.pour crémation. Elle laisse dans le deuil sa fille Manon Fortier ainsi que ses soeurs et ses frères : Line (Fidèle Fillion), feu Nicole, Marielle, Bernard, Ghyslain (Nathalie Jolin), Benoit (Diane Campeau) et Bruno. Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, à la travailleuse sociale Josiane Leclerc, à l'intervenante pour proche aidant Annick Paradis, à oncle Ghyslain, oncle Bruno et tante Line pour leur soutien.