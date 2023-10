ROY LAFLAMME, Antoinette



À L'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 octobre 2023, est décédée, à l'âge de 86 ans et 10 mois, madame Antoinette Laflamme, épouse de feu monsieur Lucien Roy. Elle était la fille de feu Raphaël Laflamme et de feu Noëlla Théberge. Elle demeurait à St-Raphaël-de-Bellechasse.Les membres de la famille accueilleront parents et amis aujour des funérailles de 11h à 13h45.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil sa soeur et ses frères : Irène (feu Raymond Tanguay), Georges (feu Rita Brunet) et Rosaire (Solange Dumas). De la famille Roy, elle était la belle-soeur : feu Rose-Hélène (feu Auguste Lemelin), feu Émile (feu Yvonne Guillemette), feu Albert (feu Rolande Roy), feu Eveline (feu Clovis Lemieux), feu Lionel (Reine Laquerre), feu Réal (Véronique Larochelle), feu Jean-Paul (Juliette Labrecque), feu Marie-Anne (feu Georges Labrecque), Clarisse (feu Henri Labrecque), Rolande (Jean-Paul Labrecque), feu Léandre (Pierrette Bilodeau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie sincèrement le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de St-Raphaël. La direction des funérailles a été confiée à la