BLANCHARD, Auguste

Au Domaine Saint-Dominique, le 6 octobre 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Auguste Blanchard, fils de feu dame Lina Haché et de feu monsieur Francis Blanchard. Il demeurait à Québec. Natif d'Allardville au Nouveau-Brunswick, Auguste a connu une longue et belle carrière au Centre de recherche et développement pour La Défense Canada, à Valcartier. Ses proches garderont un doux souvenir de cet homme érudit, humble, profondément attaché à sa famille et comblé par sa vie partagée avec sa chère conjointe feu Monique Gagnon.La famille vous accueillera aude 13h à 14h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, ses frères : Adelin (Patricia Beaudin) de Caraquet, Fernand (Edna Lanteigne) de Québec et Normand (feu Raymonde Gallant) d'Allardville; ses belles-sœurs : Jeannine Aubé (feu Valmond Blanchard) de Bathurst et Marcella Brown (feu Théophile Blanchard) d'Antigonish en Nouvelle-Écosse; ses neveux et nièces : Denis, Marc, Johanne, Louise, Nicole, Elaine, Diane, Paul et René, ainsi que plusieurs membres de la grande famille Gagnon, plusieurs cousins, cousines, autres parents, anciens collègues et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents Francis et Lina, ses frères Théophile et Valmond, ainsi que sa conjointe Monique. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Domaine St-Dominique pour les soins prodigués avec cœur et empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec), G2J 1B8, téléphone: 418-682-6387, www.coeuretavc.ca