ASSELIN LEMIEUX, Colette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 octobre 2023, à l'âge de 95 ans et 1 mois, est décédée madame Colette Lemieux, épouse de feu monsieur Émile Asselin. Elle était la fille de feu Alexandre Lemieux et de feu Alexina McComeau. Elle demeurait à St-Charles-de-Bellechasse, autrefois à St-Gervais.La famille recevra les condoléancesà compter de 9h00.Les cendres de madame Lemieux seront inhumées au cimetière paroissial de La Durantaye. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Michel Racine), Nicole (Daniel Audet), Raynald (Pierrette Roy), Jocelyne (Rémi Bélanger), Raymond, Denis, Robert (feu Chantal Proulx) et Johanne (Réjean Boutin); ses petits-enfants : Guillaume Goupil, Vincent Goupil, Alexandra Goupil (Maxime Tremblay), Isabelle Audet (Philippe St-Yves), Mélanie Audet (Laurent Lizée), Raynald Audet (Stéphanie Morin), Karine Bélanger (Patrice Gagnon), François Bélanger (Sophie Leblanc), Alexandre Asselin (Jade Picard), Julie Asselin (Donavan Labrie), Catherine Proulx-Asselin (Normand Allen), Keven Proulx-Asselin (Stéphanie Carrier), Gabriel Boutin (Stéphanie Jobin), Steven Boutin (Noémie Trottier) et Marie-Christine Boutin (Yvan Fournier) ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Sauveur, feu Laurette (Octave Audet), Véronique (feu Jean-Paul Pratt), feu Gérard (Lucille Gagnon), feu Paula (feu Émile Aubé), Gaétane (feu Léo Robichaud), Donald (feu Thérèse Couture), feu Claude (feu Juliette Levasseur), feu Jean-Guy (Lise Tessier) et Louise (Richard McClure). De la famille Asselin, elle était la belle-sœur : feu Lucienne, feu Léo (feu Jeannette Boutin), feu Philippe (feu Bella Asselin), feu Thérèse (feu Henri Samson), feu Jeannine (feu Maurice Gagné), feu Paul (Rita Bolduc), André (feu Lilianne Aubé), Blanche (feu Robert Asselin) et feu Irène (feu Jos Hallé). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que celui de la Résidence Charles Couillard pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles Couillard, 20 avenue St-Georges, St-Charles-de-Bellechasse (QC) G0R 2T0 ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la