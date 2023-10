FAUCHER, Ginette Bois



À son domicile, le 6 octobre 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Ginette Bois. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Louis Faucher et la fille de feu monsieur Gérard Bois et de feu dame Marie-Ange Racine. Elle demeurait à Château-Richer.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Ginette aient une pensée pour elle et sa famille. La direction des funérailles a été confiée auxElle laisse dans le deuil sa fille et son fils, Cynthia et Maxime Faucher. Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Société canadienne du cancer, Québec/Chaudière/Appalaches, 1040, Av. Belvédère, bureau 214, Sillery, (Québec), G1S 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca/ about-us/contact-us/?region=qc.