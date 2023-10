BOUCHER, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 octobre 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Jacques Boucher, conjoint de dame Johanne Massicotte. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 15h20.. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants : Caro, Gina (Bruno), Martin (Menaka) ; ses petites-filles : Stéphanie (Sébastien) et Anick (Samuel); son arrière-petit-fils Jacob; les enfants et les petites-filles de sa conjointe : Christian (ses filles Laurie-Ann et Juliette) et Vincent Pruneau; son frère, ses soeurs, ses beaux-frères et sa belle-soeur : Diane (Claude), Michel (Nicole), Lyne (Daniel); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Massicotte; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et son grand chum Mike Langlois, sa petite Rosie et Moris.