LAPOINTE, Sébastien



À l'Hôpital Chauveau, le 22 octobre 2023, à 3h30 am, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Sébastien Lapointe, fils de feu monsieur Arthur Lapointe et de feu madame Florence Lessard. Il demeurait à Fossambault-sur-le-Lac. Monsieur Lapointe laisse dans le deuil sa conjointe Claire Bertrand; ses enfants: Nicole (feu Bill), Florence (Gilles), Judith (Pierre), Guylaine, Mario (Nathalie), France (feu Bruno), Karl et Joe; ses petits-enfants: Tania (Sylvain), Pascale, Mélanie, Catherine (Jérémie), Jessica, Mélissa (Jean-Philippe), Jasmin, Jimmy, Jonathan, Maxime (Rachel) et Samuel; ses arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: feu Jeannine (feu Robert Tremblay), feu Noëlla (feu Francis Thibeault), feu Marcel (feu Réjeanne Lemay), feu Eugène (Bibiane Gagné), feu Laurence (feu Clément Tremblay), feu Réginald (Denise Tremblay), feu Carole (feu Marcellin Maltais), Hélène (feu Laurent Tremblay, feu Réjean Gauthier, Claude Vaillancourt), Graciette (feu Maurice Bouchard, feu André Patoine), feu Rolande Lemay (Jean-Marie Girard), feu Renée Lemay (feu Jean-Paul Dionne), feu Raynald Lemay (Simone Jean), feu Gaston Lemay (Gisèle), Gérald Lemay (Huguette Perron), Monique Lemay (Michel Girard), André Lemay (feu Pearl), feu Noëlla Lemay (Louis Girard) et Jean-Noël Lemay ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du 1er étage de l'Hôpital Chauveau, secteur prothétique, pour les bons soins prodigués et leur humanisme.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 13h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation pour les ainés et l'innovation sociale, Hôpital Chauveau https://fondationfais.org/.