BOILY, Bernadette



Le 5 octobre 2023, est décédée au CHSLD Côté Jardins, à l'âge de 92 ans et 10 mois, Mme Bernadette Boily, deuxième épouse de feu M. Raymond Anctil. Elle était la fille de feu Anna Marie Allard et de feu Albert Boily.Elle était la soeur de feu Lucien (feu Thérèse Tremblay), feu Laurent (feu Bertha Brideau), feu Henriette (feu Bertrand Gagné), Antonio (feu Jeannine Gilbert), feu Maurice (feu Anita Dupaul), Raymonde (feu Rosaire Tremblay), Raymond (Huguette Gaudreault), Denise (Jean-Marc Bourassa), Cécile (Armand Gaudreault), Jeanne-D'Arc (feu Paul Gauthier), Antonine (feu Pierre-Paul Simard), René (Christiane Leduc) et Gina (Errol Guay). Elle était la belle-mère de Sabine Anctil (Philippe Barrette), Charlotte Anctil (Réal Bernier), feu Mariette Anctil (feu Jacquelin Alexandre) et Serge Anctil. Elle était la grand-mère et arrière-grand-mère de Guillaume Barrette (Catherine Belley) et leur fille Justine Barrette, Julie Barrette et ses enfants Élisabeth Deschênes et Antoine Deschênes, Alexandre Barrette, Élise Anctil et son fils Émile Proulx. Elle était également la belle-soeur de feu Camille Anctil (feu Thérèse Lebel) et de feu Carmelle Anctil (feu Paul Drapeau).et sera précédée d'une période de condoléances à 13h en cette église. L'inhumation des cendres aura lieu à Mont-Carmel (Kamouraska). La famille remercie le personnel du CHSLD Côté Jardins pour les bons soins assidus et affectueux prodigués à Mme Bernadette Boily au cours des deux années où elle a vécu dans cette résidence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins (418-780-8179, www.fondationjhsl-cj.com). Des formulaires seront disponibles sur place.