LESSARD, Carol



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 octobre 2023, à l'âge de 77 ans et 5 mois, est décédé monsieur Carol Lessard, époux de madame Monique Parent, fils de feu madame Andrélia Lachance et de feu monsieur Albert Lessard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 9h à 11h45.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Nancy (Donald Rivard) et Sandra (Clément Therrien); ses petits-enfants : Mathieu, Émile et Cédric; ses frères et soeurs : feu Clément (Pierrette Guérin), Laurette (feu Paul Lefebvre), feu Philémon (Hélène Huot), Louisette (feu Raymond Savard), Dolorès (Jean-Marc Mageau), Jean-Yves (Jacqueline Picard), feu Gaétane (feu Jean-Guy Guillemette et feu Jacques Thibeault), Thomas (Lise Bilodeau), Lyse (Daniel Lepage), Jocelyne (Daniel Bonneville), Paulène (Denis Labrecque), O'Neil (Claudette Durand) et Carl (Johanne Létourneau); sa belle-soeur : Suzanne Parent (Rémy Roy), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son petit-fils Jacob. Nous souhaitons remercier sa soeur Lyse et son frère O'Neil pour leur précieux soutien, ainsi que le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, Téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.