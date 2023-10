HARDY-SAVARD, Caroline



À l'Hôpital Saint-Sacrement, Québec, le 2 octobre 2023, à l'âge de 38 ans, est décédée Caroline Hardy-Savard, conjointe de Dave Tom-Gosselin, fille de Yolande Savard et de Vincent Hardy. Elle demeurait à Donnacona. Selon ses volontés il n'y aura pas de rencontre pour les condoléances., auCaroline laisse dans le deuil, outre son conjoint et ses parents : ses fils adorés : Edward et Francys Tom-Hardy; son frère : Antony (Winna Hubert-Landry); ses nièces : Raphaelle, Agathe et Laurianne Hubert-Hardy; ses beaux-parents : Lise Drolet (feu Maurice Moisan); ses beaux-frères et belles-soeurs : Patrick Moisan (Geneviève Moisan), Stéphanie Moisan (Nicolas Cayer), Steven Tom-Gosselin (Gabrielle Lebrun); sa filleule Maélie Roy ainsi que ses oncles, tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement Véronic Julien et Annie Tessier et ses collègues de travail de chez Gaz Soudure Neuville. Sincères remerciements à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Cancer du sein du Québec, 305-279, rue Sherbrooke O., Montréal, QC, H2X 9Z9, rubanrose.org/faire-un-don