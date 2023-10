DESROSIERS, Jean-Guy



À l'Hôpital de Montmagny, le 9 octobre 2023, à l'âge de 89 ans et 1 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Desrosiers. Fils de feu dame Alice (Maria) Fournier et de feu monsieur Auguste Desrosiers, il demeurait à Sainte-Félicité, comté de l'Islet. Il était le frère de : feu Édith (feu Joe Ross), feu Henri-Paul (feu Antoinette Murray), feu Bertrand, feu Edgard (feu Denise Pellerin), feu Marguerite (feu Lévis Fournier), feu Andréa, feu Marie-Claire, Alfred (Hélène Gauthier), Gérard, Géralda (feu Gérard Pelletier). Sont également affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à Valérie Miville et Sylvie St-Pierre du CLSC de Saint-Pamphile ainsi qu'au personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les soins très attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. www.jedonneenligne.org/fondationhdmoù les membres de la famille vous y accueilleront à compter de 10h. La disposition des cendres suivra au cimetière paroissial de Sainte-Félicité.