FORTIN, Micheline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 octobre 2023, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Micheline Fortin, conjointe de monsieur Jean-Claude Caron. Fille de feu dame Juliette Pelletier et de feu monsieur Irénée Fortin, elle demeurait à Saint-Aubert. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil le fils et les belles-filles de celui-ci: Steven Caron (son fils Adam), Nathalie Caron (Clément St-Pierre) et Nancy Caron. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Rachelle (feu Achille St-Pierre), feu Wellie (feu Anne-Marie St-Pierre), feu Cécile, feu Roméo (feu Marie-Paule Héon), Georgette (feu Roger St-Pierre), feu Gilberte, Ludovic (Marguerite Gamache), Benoit, Clément, Céline, Francine (Régis Migneault), Clermont (Gaétane Brochu) ; de la famille Caron : Guy (Gertrude), feu Lucille (feu André Viel), Laurent (feu Jeannette Sénéchal), feu Fernand (Louise Cardinal), feu Claudette (feu Clermont Bélanger). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour la qualité de leurs soins, leur soutien et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Sclérose en plaques Canada, 104 - 4060, boul. Guillaume-Couture, Lévis (Québec), G6W 6N2 https://spcanada.ca/. Les membres de sa famille vous accueilleront auSamedi jour de la célébration à compter de 13h.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial.