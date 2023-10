BOLDUC, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 octobre 2023, à l'âge de 97 ans et 6 mois, s'est éteint monsieur Robert Bolduc, époux de madame Denise Pelletier. Il est allé rejoindre sa fille Hélène décédée en 1971. Il était le fils de feu madame Désilda Audet et de feu monsieur Alphonse Bolduc. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse Denise, il laisse dans le deuil sa fille Lucie (Michel Labrecque); ses deux petites-filles Cathérina et Emmanuelle; sa soeur Madeleine (feu André Carrier) et son beau-frère Lorenzo Morin (feu Jeannine Bolduc). Il était le frère de feu Pauline, feu Jeannette, feu Thérèse (feu Clément Pelletier) et de feu André (feu Madeleine Lavoie). De la famille Pelletier, il était le beau-frère de feu Margot Pelletier (feu Maurice Moore). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial aux médecins et infirmières pour les bons soins prodigués à monsieur Bolduc. Merci également à monsieur Roger Bolduc et à madame Normande Samson pour tous les services rendus.Merci à tous ceux et celles qui l'ont connu, aimé et apprécié. Il a été confié au