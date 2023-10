FLEURY-FRENETTE FLEURY-FRENETTE

Dr. Louis Lise Raymond

Dr. Louis Lise Raymond

1942 - 2023À l'Hôpital Régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 17 mai 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé le Dr. Louis Fleury-Frenette, époux de madame Lise Raymond, fils de feu monsieur Louis Fleury et de feu madame Madeleine Cloutier (feu Maurice Frenette). Il demeurait à Donnacona.Au Centre d'hébergement Donnacona, le 28 juin 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Lise Raymond, épouse de feu monsieur Louis Fleury-Frenette, fille de feu monsieur Lucien Raymond et de feu madame Solange Gingras. Elle demeurait à Donnacona.La famille recevra les condoléances au, à partir de 13h30, suivies. Ils laissent dans le deuil leurs enfants : Karl Fleury-Frenette (Catherine Gaspar) et Kareen Fleury-Frenette (André McKen); leur petite-fille Thalie. Il était le beau-frère et elle était la soeur de : feu Normand Raymond (Jeannette Savard), feu Yves (Francine Gingras), Claire (Larry Cleary), feu Benoit (Lise Dion, André Eliceiry), Bernard (feu Marie-Paule Noreau), Reine (Jean Meunier). Ils laissent également dans le deuil les membres de la famille Frenette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca ou à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec, QC, G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com