JACQUES LAPIERRE, Réjeanne



Entourée de l'amour de tous les siens, est décédée au CHSLD Cardinal Vachon, le 10 octobre 2023, à l'âge de 97 ans, madame Réjeanne Jacques, épouse bien-aimée de feu monsieur René Lapierre. Elle était la fille de feu monsieur Albert Jacques et de feu dame Rosaria Guay. Née à Saint-Charles-de-Limoilou, elle demeurait à Beauport.La famille vous accueillera à compter de 12h30 pour recevoir vos condoléances. Les cendres de madame Jacques seront déposées au Mausolée Marie-de-l'Incarnation, du cimetière St-Charles à une date ultérieure. Madame Jacques laisse dans le deuil ses enfants : André (Lisa Saruwatari), feu Micheline, Jean-Marc (Rachel Légaré), Rachel (Christian Drolet) et Normand (Sandrine Lambert), ses petits-enfants : Marie-Andrée (Sacha Hinse), Guillaume (Sophie Bell), Martin (Amélie Brouillard), Véronique, Marie-Claude (David Bergeron) et Annie (Steeve Boulé); ses arrière-petits-enfants : Malik, Chad, Tesa, Evan, Mila, Érika, Laurence, Mélody, Alice et William; ses frères et ses sœurs : feu Pauline (Roger Boisvert), feu Roland (Denise Lachance), Laurent (Lise Fredette), Madeleine (feu Maurice Dallaire), Noëlla (Noël Carreau), feu Claudette (feu Guy St-Cyr), feu Jean-Noël (Clémence Bibeau), feu Raymonde (feu Conrad Côté), Dominique (Ginette Pouliot) et Pierre-Paul (Roger Clavet), neveux, nièces, plusieurs autres parents et amis(es). Madame Jacques a été confiée aux bons soins deVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada. https://alzheimer.ca/fr/agissez/faites-un-don-aujourdhui