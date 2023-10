GAMPER, Horst



À l'Hôpital Santa Cabrini, le 13 octobre 2023, à l'âge de 81 ans et 3 mois, est décédé monsieur Horst Gamper, époux de feu madame Nathalie Drapeau, fils de feu madame Maria Hechenbichler et de feu monsieur Otto Gamper. Il demeurait à Montréal-Nord.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 14h à 16h.Il laisse dans le deuil ses fils : David (Karine Vermette), Gunther (Catherine Desjardins-Jolin), Youri (Myriam Vaudrin), Enrick (Camille Viger) et ses filles : Leila (Luc Tremblay) et Haïcha et ses petits-fils : Gabriel, Elliot, Éloïse, Milan, Isabelle, Hugo et Diego. Il était le mari de feu Nathalie Drapeau et frère de feu Dieter. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, amis et anciens collègues de la Casa Calzone et d'autres commerces tels que Pâtes Partout, Café du Monde et le Figaro. Sincères remerciements aux médecins et aux infirmières de l'Hôpital Santa Cabrini et aux nombreux intervenants de la santé sur son parcours. Un merci spécial à Johanne Richard pour sa précieuse aide. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec.