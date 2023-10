DUFRESNE, Alain



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 septembre 2023, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Alain Dufresne, fils de feu madame Marie-Paule Montminy et de feu monsieur Claude Dufresne. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son fils Éric; son frère Benoît (Marie-France Morissette); sa conjointe Carole Néron; la mère de son fils Sylvie Lemoine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, une mention spéciale à sa grande amie Carole Guillemette. Il est allé rejoindre ceux et celles qui l'ont précédé dont son frère Mario, ses parents et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Radio Galilée. Site Web : https://radiogalilee.com/