JACQUES, André



À l'Hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 16 octobre 2023, à l'âge de 61 ans, est décédé André Jacques, fils de madame Gaétane Douville et de feu monsieur Gérard Jacques. Il demeurait à Donnacona. Parents et ami(e)s sont invités à se joindre à la famille le vendredi 27 octobre 2023, à 11h, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona, sous la direction duAndré laisse dans le deuil, outre sa mère, son frère Gaétan, sa soeur feu Francine ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami (e)s.