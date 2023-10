BEAUREGARD, Louisette



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 29 septembre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Louisette Beauregard, épouse de feu monsieur Paul-Philippe Piché, fille de feu madame Juliette Gagnon et de feu monsieur Wilfrid Beauregard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danys (Fernande Grymard) et Linda; sa petite-fille : Émilie Grymard (Jérémie Bélanger); ses arrière-petits-enfants : Loran, Élie-Rose, Baptiste, Éloi et Angéline; ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ceux et celles qu'elle aimait dont son époux Paul-Philippe et son compagnon Rolland Fournel; ses frères : Armand (feu Annette Gagnon), Joseph (feu Cécile Bigaouette), Roger et André; ses parents et ses ami(e)s.. La famille accueillera parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances dès 9h30. La mise en enfeu se fera au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec. Des formulaires seront disponibles sur place. Site web : https://rubanrose.org/