CHENEL, Audette (Odette)

C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Audette (Odette) Chenel, survenu à l'Hôpital Saint-Sacrement de Québec, le 7 octobre 2023. Elle était la fille de feu Elietta Lévesque et de feu Clovis Chenel.à laElle laisse dans le deuil son amie très chère Sonya Doyon (Yannick Breton); ses nièces : Carole, Line et Manon ainsi que plusieurs autres amis(e)s. Outre ses parents, Madame Chenel étant la dernière d'une famille de 11 enfants, elle est partie rejoindre ses frères et ses soeurs. Chère Odette, tu nous as quittés physiquement mais tu seras à jamais dans nos coeurs. Rien n'est plus vivant qu'un merveilleux souvenir. Odette, une femme de coeur, chaleureuse et toujours à l'écoute. Un modèle exemplaire de femme forte et indépendante qui n'aura cessé de nous surprendre et de nous faire rire avec ses histoires de vie rocambolesque et son franc-parler. Puisses-tu maintenant reposer en paix, sans souffrance. Va rejoindre ceux que tu aimais et nous attendre, ceux que tu aimes. Ton départ n'est aucunement un adieu, il n'est qu'un "à plus tard".