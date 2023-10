JOLICOEUR, Jacqueline Raiche



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 21 octobre 2023, à l'âge de 101 ans, est décédée madame Jacqueline Raiche. Elle était l'épouse de feu monsieur Alexis R. Jolicoeur, fille de feu madame Yvonne Perrault et de feu monsieur Elphège Raiche. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale dimanche 29 octobre 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h.et la famille sera présente à compter de 10h pour recevoir les condoléanceset de là, au cimetière La Souvenance. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marcel (Nicole Fillion), Denis (Marylène Bédard) et Hélène (Yvan Rouleau); ses petits-enfants : Éric (Mélanie Michaud), Rachel (Eric McKenzie), Gabriel (Marie-Pierre Bélanger), Émilie (Mathieu Paquet), Myriam (Charles-Kevin Bergeron-Poulin), Élise (Jean-Daniel Quessy), Yves Luc (Laurianne Martin); ses arrière-petits-enfants : Charles-Olivier, Laurie-Anne, Sarah-Jade, Thomas, Samuel, Élisabeth, Justine, Margot, Romie, Jacob et Lucy; ses soeurs : feu Estelle (feu Henri Dion) et feu Cécile (feu Pierre Charlebois); son frère : feu Jean-Paul (feu Barbara Smith). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Québec) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, site web : https://fondation-iucpq.org/je-donne/