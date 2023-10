ROY, Fernand Charles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 octobre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Fernand Charles Roy, époux de feu madame Mariette Giroux, fils de feu monsieur Jean-Thomas Roy et de feu madame Marie-Anne Vachon. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Manon Roy), Line (Guy Caouette), Martin (Lucie Leblanc) et Luc (Nadia Julien); ses petits-enfants: Tristan, Jolanie (Francisco), Marilune (Vincent) et Colin Roy (Emmanuelle), Roxanne (Kingson), Alex (Émilie) et Xavier Hamel (Léa), Marc-Antoine et Marie-Christine Roy, Amélie, Charles-Olivier et Liliane Roy; ses arrière-petits-enfants : Thomas et Théodore Lim, Charlotte Hamel; ses frères et sœurs : feu Marie-Blanche, feu Joseph (feu Gabrielle Lavallée) et Hervé (Thérèse Gingue), feu Marie-Louise, feu Henri, feu Jules (feu Thérèse Lecours), feu frère Louis-Nazaire s.s.s., feu Denise et de feu Jean-Émile (Jeannette Carrier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giroux : Monique (Philias Quirion) et Pierrette, feu Ferdinand (feu Ghislaine Poulin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs ainsi que les soins de courte durée gériatrique de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/ La famille vous accueillera aule samedi 28 octobre à compter de 13h30. Une liturgie de la Parole sera célébrée le même jour à 17h, à la chapelle du complexe. Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 28 octobre à 17h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".