ROBITAILLE GOULET, Louisette



Au Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain, le 19 octobre 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Louisette Robitaille Goulet, épouse de feu monsieur Jacques Goulet, fille de feu madame Laura Simard et de feu monsieur Eudore Robitaille. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Nancy) et Linda (Guy); ses petits-enfants : Dave Goulet, Maxime Goulet (Caroline), Keven Chevalier (Cynthia), Jesen Chevalier (Cynthia) et Steven Chevalier (Kathy); ses arrière-petits-enfants : Albert, Béatrice, Kyle Lyam et Wesley; son ami de coeur Robert Giguère, son frère Jean-Louis et sa soeur Micheline (Michel), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ceux et celles qu'elle aimait dont son époux Jacques, ses parents et son frère Paul-André. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale vendredi 3 novembre 2023, de 19h à 22h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Ses enfants tiennent à remercier le personnel du Centre d'Hébergement Yvonne-Sylvain pour leur bienveillance dès son arrivée au centre et leurs soins exceptionnels en soins palliatifs donnés à leur mère.