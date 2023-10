CANTIN, Marie-Aimée



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 octobre 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Marie-Aimée Cantin, épouse de feu monsieur Roland B. Labonté. Elle était la fille de feu monsieur Ludger Cantin et de feu madame Aldéa Couture. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Ginette Martin), feu Denys, Suzanne (feu André Demers), Guy et Carole; ses petits-enfants : Linda (Sylvain), Martin, feu Frédérique, Julie (Sonny), Véronique (Sylvain), Simon (Sophie), Jonathan (Anabelle); ses arrière-petits-enfants : Émy, Engy, Nathan, Jayden, Charlotte, Benjamin, Jordan et Émile; ses frères et sœurs : feu Lucienne (feu Charles), feu Thérèse (feu Gilles), feu Roger, Lévis (Lise), Madeleine (Jacques), feu Marcel (Suzie), feu Raymond (Danielle) et Laurier (Francine); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Charny. La famille recevra les condoléances à lade 9h à 10h45.suivi de la mise en terre au cimetière de Charny.