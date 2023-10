DAIGLE, Maurice



À l'I.U.C.P.Q., le 18 octobre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Maurice Daigle, époux de feu madame Rolande Morel, fils de feu madame Élise Williamson et de feu monsieur Wilfrid Daigle. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale samedi 28 octobre 2023 de 9h à 11h. Les cendres seront ensuite déposées au columbarium de la Résidence funéraire Réjean Hamel. Il laisse dans le deuil ses enfants : Nancy (Jacques Bilodeau) et Carl (Nancy Rhéaume; ses petits-enfants : Jérémy Daigle, Jimmy-Lee Bilodeau-Daigle, Leslie Bilodeau-Daigle, Mélody Savard et Vicky Savard; ses arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs : Yvonne Fortin et Pauline Fortin; sa nièce : Manon Morel; son neveu : Mario Langlois. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital I.U.C.P.Q pour la qualité des soins prodigués et le support apporté.