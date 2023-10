DUBÉ, Rose-Helen



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Rose-Helen Dubé, décédée entourée des siens le 10 octobre 2023 à l'Hôtel-Dieu de Lévis à l'âge de 70 ans et 5 mois. Fille de feu Roland Dubé et de feu Eva Martin, elle laisse dans le deuil son conjoint Yvon Dionne, ses frères : Roland (Lorraine Pitre), Fernand (feu Claudette D'Amour), Roger (feu Madeleine Côté), Robert (Louisette Ruest), Jean. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, amis et membres de sa belle-famille.La famille recevra vos condoléances au, de 19 h à 21 h.L'inhumation aura lieu ultérieurement dans la plus stricte intimité au cimetière de Notre-Dame-du-Lac. Au lieu des fleurs, la famille souhaiterait un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.