ROY, Aline



Au CHSLD Bellevue, le 9 octobre 2023, à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédée madame Aline Roy, épouse de feu monsieur Albert Caron, fille de feu madame Maria Lirette et de feu monsieur Raymond Roy. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Claudette Poiré), Guy, Louis (Francine Robert); ses petits-enfants : Frédérique Caron (Michael Gingras), Samuel Caron (Camille Dion), Audrey Robert-Bordeleau (Lance Thompson); ses soeurs : Hélène (feu Germain Roy), Claire et son frère André (feu Juana Enriqueta Lay); sa grande amie et complice Danyèle Gagné ainsi que plusieurs autres parents, amis, neveux et nièces et arrière-petits-enfants. Elle était également la soeur de : feu Laurent, feu Marthe (feu Jean Laboucheix), feu Jacques (feu Jacqueline Morin). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 9h30 à 11h.. La mise en niche des cendres se fera au Mausolée Mont-Marie à une date ultérieure. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Bellevue pour les soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à laPédiatrie sociale de Lévis ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.