GUIMONT, Lorraine



À l'Hôpital de Montmagny, le 11 octobre 2023, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Lorraine Guimont, épouse de feu monsieur Denis Boulet. Originaire de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, elle était la fille de feu Bertha Paré et de feu monsieur Arthur Guimont. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. Elle laisse dans le deuil ses filles : Vicky Pelletier (John Horvat), Christiane Pelletier (Dominic Després); ses petits-enfants. : William, Lory Ann, Sonny et Melody Horvat, Jessy (sa fille Mia) et Joyce Després. La fille et le petit-fils de Denis, qu'elle considérait beaucoup, Sonia (Martin Boulet) et Gabriel Tremblay (son père Marc). Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Charles-Eugène, feu Noëlla (Roland Légaré), feu Denise (feu James Larson), feu Denis (feu Rolande Bergeron), feu Gaston (feu Thérèse Bezot), Bertrand (feu Constance Martineau), Cyrilla (feu Roger Dolbec), Monique (feu Jean-Guy Brousseau), Marie, Oscar (Réjeanne Dutil), Berthe (feu Denis Martineau), Pierrette, feu Rosaire (Jocelyne Dutil), Jocelyn, Gérald (Line Clavet), feu Marjolaine, Marcel (Céline Bourget) et Roland (Carole Langlois); de la famille Boulet : feu Réjean (feu Solange Poirier - feu Éva Pruneau), Micheline (feu Jacques Morin), feu Donald (Claudette Lévesque), Paul-André (Denise Morin), Diane, Louisette (Léandre Bouffard), feu Claudette (Alphonse Therrien) et Thérèse (Normand Lessard). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(es). De sincères remerciements sont adressés à ses Anges de l'Hôpital de Montmagny pour les excellents soins prodigués, leur humanisme et leur attitude bienveillante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 28 octobre 2023 à compter de 12h30.