CADORET, Yolande Lacroix



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 14 octobre 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Yolande Lacroix, épouse de feu monsieur André Cadoret, fille de feu monsieur Joseph Lauréat Lacroix et de feu madame Marie-Alice Ouellet. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denise, René (Claire Samson), Mario (Johanne Chamberland); ses petits-enfants: Michael (Paule Soucy), Rémi (Kim Laroche) et Samuel (Kassandra Bourgault); ses arrière-petits-enfants : Flavie, Andrée, Ally, Mahée, Loïk et Mélodie; ses frères et sœurs : feu Béatrice, feu Émérilda (feu Réal Girard), feu Lucien (feu Marthe Bouchard), feu Gemma (feu Romuald Gosselin), feu Émilienne (Paul Goulet), sœur Bernadette, feu Lucille (feu Claude St-Hilaire), feu Jeanne, feu Edgar (feu Laurette Lizotte), feu Armand (feu Simone Champagne) et feu Guy Lacroix (Rachelle Rondeau); ses beaux-frères de la famille Cadoret : feu Marguerite (feu Albert Matte), feu Paul-Étienne et Jacques (feu Jeannine Samson) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, la résidence du Quartier Sud ainsi que la résidence Étienne-Simard pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. La famille vous accueillera auà compter de 12h30.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 29 octobre à 15h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".