MAROIS PAQUIN, Jacqueline



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 5 octobre 2023, à l'aube de ses 97 ans, est décédée madame Jacqueline Marois, épouse de feu Yvan Paquin, fille de feu madame Année Bernard et de feu monsieur Ulric Marois. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie Paquin (André Côté); son petit-fils Stéphane Côté (Marie-Claude Demers); sa petite-fille Isabelle Côté (Frédéric Cloutier); son arrière-petit-fils Nathan Cloutier; son arrière-petite-fille à venir Emma; ses filleules Céline Olivier et Diane Gervais; ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses soeurs et son frère : Rose-Annie, Eddy, Émilienne, Yvette, Fabiola et Murielle, leurs conjoints, ainsi que les membres de sa belle-famille Paquin. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Charlesbourg deuxième étage pour les bons soins prodigués où madame Marois a vécu les 8 dernières années de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg, 7150, boulevard Cloutier, Québec, Québec, téléphone : 418 628-0456. Des formulaires seront disponibles sur place.