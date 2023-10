RICHARD, Jeanne-d'Arc



Au CHSLD de Ste-Croix, le 6 octobre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Jeanne-d'Arc Richard. Elle était la fille de feu Joseph Richard et de feu dame Hélène Lemay. Elle demeurait à Lotbinière. Elle était la soeur de : Irène (feu Georges Lemay), feu Paul-Émile, Marie-Berthe, feu André. Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces : France Lemay (François Laliberté), Richard Lemay, Hélène Lemay (Jean Frachon); leurs enfants : Marie-Hélène, Laurence et Elisabeth; plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)soù la famille vous accueillera à compter de 10h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire