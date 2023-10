LEPAGE, Gilberte Lachance



Au CHU de Québec (Hôpital St-François d'Assise) le 11 octobre 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Gilberte Lachance, épouse de feu Laurent Lepage. Elle était la fille de feu Germaine Gagnon et de feu Arthur Lachance. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Marie-Claire Dussault) et Daniel (France Bigonesse); ses petits-enfants : Vincent (Amélie Thibault), Étienne (Julie Forest), Véronique (Jean-Marc Asselin), Cédrick (Marie-Ève Fournier) et Caroline (Francis Poitras); ses arrière-petits-enfants : Jacob, Zachary et Zoé-Rose Lepage; Édouard, Laurence et Émile Lepage; Chloé, Noémie et Éliane Asselin; Mia Lepage; Léa et Éli Longchamps; sa sœur feu Madeleine Lachance (feu Victor Tardif); ses beaux-frères : Raymond (Irène Auger) et Richard (Nicole Magnan); ses belles-sœurs : feu Liliane (feu Gaston De Guise), feu Yolande, feu Madeleine (Jean-Marc St-Onge), Claire (René Bouffard) et Pierrette (Bernard Garneau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres au, de 10 h à 12 h.La mise en terre des cendres suivra un peu plus tard dans la journée au cimetière Saint-Charles sur le boulevard Wilfrid-Hamel. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, via l'avis de décès sur le site web de la Coopérative funéraire des Deux Rives.