GINGRAS, Marie-Jeanne



C'est avec beaucoup de chagrin que nous vous annonçons le décès de notre mère Marie-Jeanne Demers Gingras, survenu le 13 octobre 2023, à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Elle était l'épouse de feu François Gingras, fille de feu Georges Eugène Demers et de feu Marie Demers. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Céline (Ronald Gosselin), Francine (Roland Huot), Pierre (Lucie Hébert), Johanne et Rémy (Louise Morin); ses petits-enfants : Vincent Huot, Nelson Gingras Cantin, Sabrina Lehouiller-Boutin, Alexis Gingras et Catherine Carle; sa sœur Marie-Anna (feu Robert Demers), son frère Laurent (feu Thérèse Côté, Françoise Picard), sa belle-sœur Denise Lafleur (feu Louis Conrad) et ses beaux-frères de la famille Gingras : Gilbert (feu Louisette Robin), Léon (Yolande Beaudoin) et Armand (Raymonde Binet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs ainsi que leurs conjoint(e)s : Georges-Henri (Jeanne-D'Arc Saindon), Léo (Marie Olivier), Marc-Aurèle (Jacqueline Filteau), Olive (Léopold Demers), Rosa (André Paulette), David (Noëlla Gingras), Denise (Marcel Fréchette), Thérèse (Lucien Marchand), Jean-Marie (Rollande Mainville), Louis-Conrad, Paul-Arthur (Marie-Rose Miljour), Rodrigue (Louise Diotte) et Lucie (Claude Giard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gingras : Robert, Raymond (Marie-Paule Bédard) et Rosaire (Micheline Bérubé). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 10h.