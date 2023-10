COUTURE, Clément



À la Villa des Sages de Saint-Just-de-Bretenières, le mardi 3 octobre 2023, est décédé à l'âge de 84 ans et 1 mois, monsieur Clément Couture, conjoint de feu madame Yolande Poulin. Il était le fils de feu Louis Couture et de feu Clara Bilodeau. Il demeurait à Saint-Just-de-Bretenières et était natif de Saint-Camille-de-Lellis. La famille recevra les condoléances à la salle du :le samedi 28 octobre de 9h à 10h45.L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Camille-de-Lellis à une date ultérieure sous la direction de la maison funéraire :Il laisse dans le deuil ses enfants : Normand (Suzie Roy) et Patrick (Karine Vachon); la fille de sa conjointe : Diane Pagé (Michel Racine); les petits-enfants de sa conjointe : Benoît Pagé-Chénier (Lucie), Françis Pagé-Chénier (Isabelle) et Crystelle Pagé-Chénier (Jimmy) ainsi que les arrière-petits-enfants de sa conjointe : Jérémy, Maysen, Rosalie, Emryk et Florence. Il était le frère de : feu Henri-Louis, Thérèse, feu Laurent, feu Marguerite (feu Albert Lamarre), feu Lionel, Suzanne (Raymond Bédard), feu Fernand (Ginette Loubier) et Louisette. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poulin ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). La famille tient à remercier le personnel de la Villa des Sages de Saint-Just-de-Bretenières pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 5151, boul. de l'Assomption, Montréal (Québec) H1T 4A9.