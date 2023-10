LALUMIÈRE, James "Jimmy"



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur James Lalumière survenu à Stoneham le 23 septembre 2023. Il était le fils de feu Gérald Lalumière et de feu Mabel Gallagher.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, ses deux soeurs : Ann (Marc Saindon) et Audrey (Michel Bédard), son oncle Herman Gallagher (Céline Godbout), qu'il a toujours considéré comme son grand frère; ses neveux et sa nièce : Mathieu Lalumière-Saindon (Kimberly Harkies), Andréane Lalumière-Saindon (Dominic Gagnon), François Lalumière-Bédard et leurs enfants; ainsi que ses cousins et cousines de la famille Gallagher et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fonds Alphonse-L'Espérance) 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org