NORMAND, Jeannine



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 octobre 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Jeannine Normand, épouse de monsieur Marc-André Martin, fille de feu madame Marie-Louise Marcoux et de feu monsieur Armand Normand. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 13h à 14h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles. Outre son époux Marc-André, elle laisse dans le deuil ses filleuls Norman Brittle (Chantal Demers) et Nathalie Thérien; ses neveux et nièces, dont Gilles Gonthier (Françoise Vézina); ainsi que ses amis. La famille souhaite remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.