HARVEY, Yolande



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 16 octobre 2023, à l'âge de 94 ans et 9 mois, est décédée madame Yolande Harvey, fille de feu madame Stella Lagacé et de feu monsieur François Harvey. Elle demeurait à Québec., mais les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. Elle laisse dans le deuil sa fille Christiane (Daniel Trépanier). Elle était la soeur de: feu Roger (Dolorès Drouin), feu Thérèse (feu André Ménard), feu Pauline (feu Charles Bernier), feu Jean-Paul (Micheline Bisson), Gisèle (feu Roland Bouffard), Huguette (feu Jean Luc Bolduc), Diane (Gilles Levasseur). Elle laisse également dans le deuil plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, site web: www.fondationduchudequebec.org.