DAIGLE-BLOUIN, Marjolaine



Entourée de l'amour des siens, à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 octobre 2023, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Marjolaine Daigle. Elle était l'épouse bien-aimée de monsieur Conrad Blouin. Elle était la fille de feu monsieur René Daigle et de feu madame Yvette Desroches. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles adorées: Katy et Josée (Martine Falardeau). Elle laisse également dans le deuil ses soeurs: Jocelyne (Claude Bigaouette) et Céline (Jean Bédard), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Blouin: Lise (Paul Papillon), Denis (Ginette Falardeau), Regent (Line Boivin) et Alain (Josée Dionne); elle est allée rejoindre sa soeur Louisette (Jean-Marc Rousseau) et son frère René. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié madame Daigle auLa famille recevra les condoléances le samedi 4 novembre, de 14h à 16h, au salon du complexe. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (www.cancer.ca) et/ou à la Société Alzheimer du Québec (https://www.societealzheimerdequebec.com/).