DUPONT, Carole



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 15 octobre 2023, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Carole Dupont. Elle était la fille de feu monsieur Lucien Dupont et de feu dame Délia Racine. Elle demeurait à Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 10h à 11h. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges sous la direction desElle laisse dans le deuil sa fille Mélissa Paré ; son frère, sa soeur, son beau-frère et sa belle-soeur : Pauline (feu Claude Duperron), Gilles (Line Laurent), feu Réjeanne (Marcel St-Hilaire) et elle était la soeur de : feu Alfred et feu Marcel (feu Gisèle Gallien). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec), G0A 1E0, www.jedonneenligne.org/fondationhsab/