SAMSON, Irène



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 17 octobre 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Irène Samson, fille de feu dame Alice Drapeau et de feu monsieur Louis Samson. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 13 heures pour recevoir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario Couture (Hélène Morin), Lise Couture, Micheline Couture (Marco Fortier) et Marie-Josée Couture (Pierre Labrecque); ses petits-enfants: Anne-Marie Couture, Dama-Rosalie Fonséca, Antoine-Saami Fonséca et Léa-Samanou Fonséca; ses frères et soeurs : Marie-Anne (feu Wilfrid Samson), Paul, feu François (Marie-Paule Cadoret), feu Thérèse (Jean Lemieux), Jean-Claude (feu Jeannine Cadoret), Jeanne (Jean-Claude Fecteau), Madeleine (Jean-Pierre Maillé) et Denis (Éliette Groleau), les membres de la famille Couture : Agathe Couture (Raymond Nadeau), Madeleine Couture (feu Denis Roy), Huguette Couture, Laurette Beaudoin (feu Lionel Couture), Claudette Gingras (feu Denis Couture) et Georgette Drouin (feu Jean-Yves Couture) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa soeur et son frère qui l'ont précédée : Françoise (Robert Carrier) et Philippe (Yvonne Gosselin). La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (département des soins palliatifs, Hôpital Saint-François d'Assise), 1825, boulevard Henri-Bourassa, Bureau 405, Québec, G1J 0H4, tél. 418-525-4385,www.fondationduchudequebec.org.