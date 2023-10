HAZEL, Madeleine "Mado"



Au CHU - CHUL, le 3 septembre 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Madeleine "Mado" Hazel, fille de feu madame Juliette Gaumond et de feu monsieur Freddy Hazel. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.Elle était la soeur de feu Lillian (feu René Joncas), feu Harry (Germaine Croteau) et de feu Lawrence (feu Colette Beaulieu). Elle laisse dans le deuil ses filleuls Daniel Joncas (Nancy Richard) et Bruno Pelanconi, ses neveux et nièces : Michel Joncas (Gaétane Jacques), Ginette Joncas (Michel Dassylva), Pierre Joncas (Lise Picard), Bruce Hazel (Nancy Blanchet), feu Gordon Hazel et Kathy Hazel, ainsi que cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.