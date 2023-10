ROY, René



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 16 octobre 2023, à l'âge de 77 ans et 8 mois, est décédé monsieur René Roy, conjoint de madame Johanne Poliquin, fils de feu madame Germaine Habel et de feu monsieur Alphonse Roy. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale dimanche 29 octobre 2023, de 13h30 à 16h30. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Mausolée Catherine-de-St-Augustin du Cimetière St-Charles. Outre sa conjointe Johanne, il laisse dans le deuil sa fille Nancy Roy (Steve Asselin); son frère Gaston (Lise Poliquin); son beau-frère René Gagnon (feu Denise Roy); son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Poliquin : Francine (Jean-Guy Tremblay), Ginette (René Roy) et Jean-Guy (Doris Jean); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il est allé rejoindre son frère Rénald (feu Diane Paradis) et sa soeur Denise qui l'ont précédé. La famille souhaite remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Charlesbourg pour leurs bons soins.