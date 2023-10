BOURRET GERMAIN, Madeleine



À la Résidence Christ-Roi à Québec, le 14 octobre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Madeleine Bourret, épouse de feu monsieur Georges Germain, fille de feu monsieur Jean D'Avila Bourret et de feu madame Alice Lambert. Elle demeurait à Québec et était native de St-Antoine-de-Tilly. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Andrée, Claude (Audrey Carbonneau), Louise (Daniel Morin); ses petits-enfants: Mélissa Morin (Marc-Antoine Blouin), Geneviève Morin; son arrière-petit-fils Victor; ses frères: François (feu Gemma Belzile), Robert (feu Louise Thériault); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 5e étage de la Résidence Christ-Roi pour les bons soins prodigués à notre mère.où la famille vous accueillera à compter de 10h30. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire