À VOIR : Deslauriers et Maroon règlent leurs comptes de façon brutale

Nicolas Deslauriers et Patrick Maroon ont offert un combat de poids lourds aux amateurs présents à Philadelphie jeudi, dans la victoire de 6 à 2 des Flyers face au Wild du Minnesota

Dans la période d’échauffement, les deux joueurs se sont échangés quelques politesses, puisque Deslauriers a traversé la ligne rouge centrale pour embêter les joueurs du Wild.

Maroon et le Québécois ont donc régler leur compte dès la mise en jeu initiale.

Sur la feuille de pointage, Sean Couturier (un but et une aide), Cam Atkinson (trois aides), Travis Konecny (un but et une aide) et Travis Sanheim (un but et deux aides) ont été les grands artisans du gain des Flyers. Le jeune Bobby Brink a également inscrit ses deux premiers filets dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Du côté du Wild, ce sont Marcus Foligno et Dakota Mermis qui ont assuré la réplique.

